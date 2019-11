Spirito d'impresa:il viaggio di Pigafetta alle Distillerie Poli

Venerdì 22 novembre 2019, in occasione del 500° anniversario del primo viaggio intorno al mondo, alle Poli Distillerie ci sarà un incontro tra “spiriti d’impresa” del passato e del presente.



Il 20 settembre 1519 Ferdinando Magellano partì con 5 caravelle e 265 uomini verso le “Isole delle spezie”; tre anni dopo una sola caravella rientrò in porto con 18 sopravvissuti, tra i quali il vicentino Antonio Pigafetta, a cui dobbiamo il merito di aver raccontato una delle più grandi avventura della storia.



In collaborazione con l’Associazione Pigafetta 500, nelle cantine delle Poli Distillerie, saranno gli imprenditori vicentini di oggi a leggere alcuni brani del diario di Pigafetta e a raccontare cosa li ha spinti a esplorare il mondo.



Durante la serata sarà possibile visitare il Poli Museo della Grappa e la distilleria.



Seguirà aperitivo.



Programma evento:



Ore 18.00 accreditamento ed inizio evento presso le Poli Distillerie – Schiavon (VI)



Modera Stefano Soprana, Presidente Associazione Pigafetta 500

Saluto introduttivo di Luciano Vescovi, Presidente Confindustria Vicenza



Leggono il diario di Pigafetta:



Piercristiano Brazzale – Amministratore delegato Brazzale dal 1784

Dario Loison – Amministratore delegato Loison Pasticceri dal 1938

Fausto Maculan – Amministratore delegato Cantina Maculan

Mattia Pedon – Category Director Pedon Spa

Andrea Rigoni - Amministratore delegato Rigoni di Asiago

Saluti finali di Jacopo Poli – Amministratore delegato Poli Distillerie



Aperitivo finale.



Per informazioni: info@poligrappa.com Tel. 0444 665007