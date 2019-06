Spiorock 2019

Da Giovedì 27 a Domenica 30 Giugno, una line-up super coinvolgente e non solo! Arte, creatività, giochi, bancarelle, cucina, champions spio, web radio, skate contest, freestyle battle... insomma, un evento, come sempre, da non perdere!



Le serate offriranno spettacoli e generi diversi, si spazierà dall’ elettronica al metal passando per il reggae senza tralasciare il rock con ospiti emergenti ed affermati nel panorama locale e nazionale.



Si consolida e si evolve il contest che vedrà impegnati gli artisti produrre opere tratte dal tema proposto dal nostro Direttore artistico. In palio allettanti premi che cresceranno in numero e valore dopo il buon riscontro delle performance artistiche nell’edizione passata.



A livello gastronomico ci sono le novità più importanti: presenteremo un menù tradizionale della tipologia "panino onto" ed innovativo dal punto di vista delle combinazioni con un’ampia scelta di panini abbinati ai più svariati fritti. Il tutto accompagnato da ottimo vini e birre di realtà nostrane.



Da segnalare la presenza di due attività locali, impegnate rispettivamente nella distribuzione di prodotti salutari senza glutine e a base di canapa accompagnati dalle coloratissime e immancabili bancarelle.



Insomma 4 giorni di musica, arte, creatività, bancarelle, cucina on made, champions spio, web radio, skate contest, freestyle battle.

Fiduciosi che l’evento possa essere un luogo d'incontro e divertimento a 360°, Vi aspettiamo a chitarre spianate!

GIOVEDì 27 GIUGNO

🎧 AREA : Prince Anizóba, Martino, Entalpia, Franky Suleman, Mursia

⚽ fasi finali Champions SPIO

↘️

VENERDì 28 GIUGNO

🎸 ORION - Metallica Tribute Band

🎸 Minatox69

🎧 DJ Ruslan

🛹 Skate Contest: Game of Skate STICK to YOUR Tricks 1St Edition

↘️

SABATO 29 GIUGNO

🎸 Marco Furio Forieri e gli Ska-J Venice Ska Jazz

🎸 Rusty Rockerz

🎸 Wind & the North

🎸 Palta

↘️

30 GIUGNO

🎸 X-Muse MUSE Tribute Band

🎸 Adgarios

🎤 Freestyle Battle Dj MS and Lethal V

🛹 Skate Contest STICK to YOUR Tricks 1St Edition

⬆ ⬆ ⬆

🎨 SPIOARTCONTEST: SpioArt Contest

🦓 Radio Zonkie WebRadio

🍺 Lucky Brews - Birra Artigianale Italiana, Il Gusto e il Bere

🍷 Fattoria Le Vegre, Il Gusto e il Bere

🍃 Area Relax con Biosintesi, Loggia del Crepuscolo e Fiori di Vera Fioreria Vicenza

🍔 Cucina dello SPIO

✨ Area Espositiva con Bancarelle e Associazioni

Il Gruppo Giovani del Quartiere è lieto di presentarvi lo Spiorock 2019 versione mutante!

Il consueto festival musicale si terrà presso l’area compresa tra il Centro Polifunzionale e la palestra Altair in via Giuriato (San Pio X) dal 27 al 30 giugno e sarà caratterizzato da un mix di tradizione e innovazione, sotto tutti i punti di vista.

Ingresso gratuito