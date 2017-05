"Spider In Montagna": raduno con tour nell'Altopiano di Asiago

Domenica 28 maggio alle 8.30 l'Associazione Team LaPrimaAutoinItalia organizza il raduno "Spider in Montagna" per il tour riservato a vetture spider/cabrio/convertibili storiche e sportive di tutte le marche e nazionalità con percorso da Thiene ad Asiago. L'evento è patrocinato dal RIVS Registro Italiano Veicoli Storici, ottenuto il 13 aprile 2017. Per iscrizioni ed aggiornamenti: www.laprimaautoinitalia.info - 392.5946217 Renato.

QUOTE DI ISCRIZIONE: 30 euro (gadget + tour + colazione + pranzo); 15 euro (solo tour + gadget).

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 8.30 - 10: Ritrovo a Thiene - Parcheggio "Al Bosco" - Iscrizioni e consegna materiale partecipanti - Colazione e sistemazione vetture

Ore 10.00 - 10.15: Preparazione partenza gruppo

Ore 10.15: Partenza gruppo per il tour attraverso le strade dell’Altopiano

Sosta Tecnica intermedia per riordino a Treschè Conca

Ripartenza per Asiago e arrivo presso "Baita al Maddarello" (Zona Aeroporto di Asiago)

Ore 13: Pranzo

ELENCO AUTO E MOTO

Gallery