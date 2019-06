Spiaggia di città: apre Arsenale con festa Baskers

Una piccola spiaggia, un chiosco, il verde lungo il torrente Leogra e buona musica vi terranno compagnia quest'estate.

Domenica 16 giugno riapre l'Arsenale a Schio

"Quest'anno inauguriamo la stagione estiva con un evento dedicato ai più piccoli! La nostra spiaggia ospiterà il "Buskers Festival", una giornata all'insegna del divertimento! Tanti laboratori all'aperto di giocoleria, magia e trucchi per bambini! Tanti ospiti speciali che ci riserveranno un sacco di sorprese! Naturalmente non potevamo farvi mancare anche lo street food di qualità che ha contraddistinto la nostra spiaggia negli ultimi anni! Squadra che vince non si cambia e quindi partiamo con i nostri amici della mitica ROULOSTERIA!!!

Vi aspettiamo dalle 15.30 presso l'Arsenale di Schio in viale Trento Trieste (subito dopo il ponte a sinistra)"

Gli ospiti speciali che si esibiranno:

- IL FABBRICANTE DI BOLLE

- ZAMBO ON FIRE

- MAGO LUCAS

- IL GEO

- SILVY

Apertura Arsenale + Buskers festival

Viale Trento Trieste, 36015 Schio

orario: fino alle 03