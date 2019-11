Spettacolo di burattini: le avventure di Peppe Nappa a seguire laboratorio

Spettacolo di burattini "Le avventure di Peppe Nappa" con Maestro catanese Francesco Fazio.

A seguire laboratorio su come costruire puppazzi di stoffa.



Peppe Nappa, come vuole la tradizione siciliana, ha sempre fame, ha sempre sonno e di lavorare non ne vuole sapere ma quando si tratta di difendere i poverelli dai soprusi del potere diventa agile e forte come suo cugino Pulcinella a patto che gli si prometta una pentola piena di pasta alla norma.



Chi è Francesco Fazio?

Artista pedagogista burattinaio catanese, che dal 1986 tramite l'associazione Manomagia approfondisce percorsi artistici relativi al teatro di figura, arte figurativa e del linguaggio per bambini, mantenedo viva la magica tradizione dei burattini siciliani.



Laboratorio: Maestro Fazio insegnerà ai bambini con oggetti semplici del quotidiano come costruire dei puppazzi di stoffa.