PrimaveraAB23, programmazione curata dal Teatro del Lemming

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Al via in città la rassegna Primavera AB23, programmazione curata dal Teatro del Lemming, prodotta dal Centro Internazionale di Produzione e Ricerca Il Teatro dello Spettatore, realizzata grazie al sostegno dell'Assessorato alla Crescita - Comune di Vicenza e del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.



Dopo la stagione Nel Segno di Dioniso - nuovi linguaggi della scena, ospitata lo scorso autunno/inverno dal Teatro Comunale, il Lemming torna ad AB23, l'ex chiesetta dei SS. Ambrogio e Bellino, ad accogliere, nei mesi di aprile e maggio, spettacoli, laboratori teatrali e residenze artistiche che daranno la possibilità al pubblico vicentino di confrontarsi con alcuni artisti significativi della scena contemporanea. Primavera AB23 rientra inoltre in Connessioni - rete veneta per la ricerca teatrale, progetto guidato dal Lemming che mette in sinergia cinque diversi spazi teatrali della regione (Carichi Sospesi a Padova, Spazio Farma a Venezia, Teatro Studio a Rovigo e InCircolo a Cittadella), una rete che sta diventando un punto di riferimento imprescindibile per la ricerca teatrale in Veneto.



Ad inaugurare la rassegna sarà la compagnia Carichi Sospesi che, mercoledì 12 aprile alle ore 21.00, presenterà presso lo spazio di contrà Sant'Ambrogio Mending Song, spettacolo che pone al suo centro l'inesorabile tentativo di mantenere in vita un legame predestinato. Due amanti si accaniscono crudelmente tra loro, in una sorta di gioco senza scampo che sembra essere stato progettato da un dio spietato e lontano. Tutto ruota attorno ad un prima e ad un dopo, che si intrecciano senza un chiaro ordine cronologico, lasciando allo spettatore il compito di ricomporre l'intera trama. In scena gli attori Marco Tizianel e Anna Benico, regia di Marco Caldiron.



Giovedì 27 e venerdì 28 aprile alle ore 21.00, AB23 farà invece da scena ad Odisseo - Viaggio nel teatro del Teatro del Lemming, storico lavoro che, insieme ad Edipo, Amore e Psiche e Dioniso (presentati a Vicenza fin dall'arrivo della compagnia in città nel 2015), costituisce la famosa Tetralogia sul mito e sullo spettatore, un insieme di quattro spettacoli rivolti ad un numero limitato di spettatori e incentrati su un'originale poetica sensoriale, alla base di tutte le produzioni del gruppo. Odisseo è dedicato a trenta spettatori alla volta che verranno guidati in un'esperienza onirica ed emotiva all'interno dell'epopea dell'eroe greco, attraverso un viaggio sensoriale in cui i personaggi dell'Odissea prendono forma e corpo nell'incontro con lo spettatore. Musiche e regia sono di Massimo Munaro; con Fiorella Tommasini, Chiara Elisa Rossini, Diana Ferrantini, Alessio Papa, Katia Raguso, Marina Carluccio, Maria Grazia Bardascino e Boris Ventura.



A seguire, tra fine aprile e inizio maggio, AB23 ospiterà la residenza artistica di Ilaria Drago, tra le maggiori interpreti del teatro italiano contemporaneo che da circa vent'anni porta avanti una poetica e una pedagogia visionaria, tanto radicale quanto emotiva. Prima tappa della sua residenza sarà un laboratorio, in programma il 30 aprile e l'1 maggio, attraverso il quale condurrà gli allievi in un attento e profondo percorso di ricerca, attraverso se stessi, all'incontro con il corpo, la voce e la parola, offrendo loro la possibilità della meraviglia, dell'avventura, di un'espressione autentica.



La residenza dell'artista prosegue poi il 2 maggio alle ore 21.00 con lo spettacolo Simone Weil - concerto poetico, con Ilaria Drago alla voce e al live electronics e con le musiche originali e le sonorizzazioni di Marco Guidi. In scena il potente, ineguagliabile ritmo del cuore e del pensiero della donna che fu definita un miracolo dell'anima e della coscienza umana, uno degli ingegni più alti e puri di ogni tempo. La forma che prende il concerto poetico è quella di una lunga lettera, l'ultima che si "ascolta ma non si legge", detta da una voce che si intreccia, si costruisce e corre parallelamente, alle note, ai suoni, ai rumori, creando un unicum significante.



Infine, dal 10 al 14 maggio, AB23 accoglierà uno degli incontri previsti dal progetto di formazione per attori I cinque sensi dell'attore/ Metamorfosi curato e promosso dal Teatro del Lemming . Il progetto, che si snoda attraverso cinque settimane di lavoro distribuite da aprile a luglio e che si svolgerà tra il Teatro Studio di Rovigo e l'AB23 di Vicenza, intende proseguire una fase di ricerca del gruppo attorno alle Metamorfosi di Ovidio, argomento che costituirà il campo di indagine del processo laboratoriale e della prossima produzione del gruppo, attraverso la pratica del metodo pedagogico I cinque sensi dell'attore, fondamento della sperimentazione e della poetica portata avanti dal Lemming.



La prenotazione è obbligatoria a tutti gli spettacoli in programma al numero 327 3952110. Il costo del biglietto per ciascuno spettacolo è di 12 euro tranne che per lo spettacolo Odisseo, per il quale è previsto un biglietto di 15 euro. I biglietti prenotati possono essere ritirati presso AB23 (contrà Sant'Ambrogio 23, Vicenza) la sera stessa dello spettacolo, a partire da mezz'ora prima dell'orario di inizio. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni ai laboratori è possibile scrivere all'indirizzo infolemming@teatrodellemming.com . Teatro del Lemming Centro internazionale di produzione e ricerca - il teatro dello spettatore c/o AB23 - Contrà Sant'Ambrogio 23 - VICENZA Tel: 327 3952110 infolemming@teatrodellemming.com | www.teatrodellemming.it