Speciale festa del papà: Laboratorio creativo per padri e figli

Il laboratorio è rivolto a papà con bambini dai 6 ai 12 anni (un bambino per ogni papà), è un'occasione per realizzare insieme con la carta un oggetto che li rappresenti ma anche un momento per pensarsi come genitori e come figli scoprendo le cose che si hanno in comune. Il laboratorio dura due ore circa (la mattina O il pomeriggio, a scelta). Un regalo speciale per la festa del papà! Per info insedicesimo@gmail.com o 3496751933