"Special Dinner": l'apericena-gourmet di Vicenza al Bar Borsa

Da giovedì 9 a domenica 12 marzo dalle 18.30-19 il Bar Borsa di Vicenza in piazza de Signori 26 propone l'apericena-gourmet "Special Dinner" con piatti e stuzzichini ideali per cenare in compagnia di buon aperitivo, drink o cocktail. Ampia possibilità di scelta dalla carne al pesce fino alle specialità vegane-vegetariane. Ogni giovedì ci sarà la rassegna "Jazz House of Groove" (il 9 marzo ospite "Olivia Trummer Trio") e venerdì-sabato la situazione "Music Elevation" con dj set a tema. Il locale si trova al piano terra della Basilica Palladiana. Orari di apertura: lunedì 18-24; martedì-domenica 10-2. Per informazioni o prenotazioni tavoli: 0444.544583 - info@barborsa.com.

ELENCO CIBO E VINO