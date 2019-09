Spazinsoliti: le tappe per scoprire i luoghi nascosti di Vicenza

Due giorni per conoscere Vicenza come mai l’avevi vista! Disegna il tuo percorso nel cuore della città e scopri giardini, androni, scalinate e altre location nascoste.

Osserva le opere di illustratrici, fotografi e pittori, lasciati trasportare dalle note dei musicisti e dei cantanti che si esibiranno in acustica e fatti stupire da installazioni e performance teatrali.



// IL PROGETTO //



SpazInsoliti nasce da un’idea di Arci Servizio Civile ed è stato realizzato grazie al fondamentale contributo di giovani volontari under30. Passo dopo passo, ci proponiamo di (ri)scoprire luoghi di Vicenza sconosciuti o non sempre accessibili e restituirli a quella città che ancora ha voglia di immaginare, creare e lasciarsi stupire.



● INGRESSO UP TO YOU ! ●

Puoi entrare liberamente in tutte le tappe. Se ti piace l’esperienza, puoi decidere di lasciarci un’offerta!



● INFO POINT IN TUTTE LE TAPPE ●

In ogni tappa troverai un volontario che ti consegnerà la mappa con tappe ed esibizioni, e ti darà tutte le indicazioni che vorrai!



● PARTENZA / ARRIVO CONSIGLIATO: PORTO BURCI ●

La nostra “base operativa”, con il Circolo Cosmos - Porto Burci dove potersi rifocillare e l’aperitivo musicale ogni sera.



// LE TAPPE //



➤ Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria

Contrà S. Francesco Vecchio, 20

● Marta Tabacco ● [danza]

Dom. 15.00 // 18.30



➤ Giardino Abside di San Lorenzo

Corso Fogazzaro, 53 (CERCAMI!)

● Federica Dal Lago Illustrator ● [illustrazione]

● Soppalco teatro instabile ● [teatro]

Sab. 18.05 // 19.05

Dom. 15.50 // 18.00



➤ Palazzo Valmarana Braga

Corso Fogazzaro, 16

● Francesco Nardi ● [fotografia]

● Federico Pozzer ● [attività musicale partecipativa]

Sab. 17.30 // 18.35

Dom. 16.30 // 17.30



➤ Residenza Proti Vajenti Malacarne

Contrà Giampietro de' Proti, 3

● Vania Barbato ● [illustrazione]

● Ilaria Campagnolo ● [danza]

Sab. 17.00 // 18.05



➤ Chiesa Evangelica Metodista

Contrà S. Faustino, 10

● Ariot Gj ● [musica]

Sab. 16.45 // 18.55

● Maristella Diquattro ● [musica]

Dom. 16.45 // 17.45



➤ Cinema Teatro San Marco

Contrà S. Francesco, 76

● Antonella Mion ● [pittura]

● Francesca Foscarini ● [danza]

Dom. 17.30 // 18.45



➤ Loggia del Crepuscolo

Corso Andrea Palladio, 165

● Loggia del Crepuscolo ● [Giochi da Tavolo]

● LSKA ● [videoarte & sound design]

Sab. 18.30 // 16.15

Dom. 17.15 // 18.15



➤ Bagni Pubblici

Corte dei Bissari - Piazza delle Erbe

● Marco Rampello ● [teatro fisico]

Dom. 16.40 // 17.15

● Francesca Bedin e Giulia Menti ● [danza]

Sab. 16.40 // 17.15



➤ Loggia Valmarana

Corso SS. Felice e Fortunato, 3 - Giardini Salvi



➤ Piazzetta Contrà Barche

● Gloria Corrà ● [illustrazione]

● Giovanni Rossi ● [musica]

Sab. 16.10 // 17.35

Dom. 16.15 // 17.15



➤ Criptoportico

Piazza del Duomo, 6

● Mr Coso ● [teatro di strada]

Dom 15.30 // 16.15 // 17.30



➤ Fontana "evaporativa" di Palazzo Cordellina - Biblioteca Civica Bertoliana

Contrada Riale, 12

● Giovanni "Grey" Grigoletto. Il caos domato ● [arte]



➤ Porto Burci

Contrà dei Burci, 27

● Mekello ● [artigianato] - solo domenica

● Facundo Molina e Cronopia Contorsiones ● [teatro di strada]

Sab 15.30 // 19.30

Dom 15.30 // 19.00

● MVG melodema vocal group ● [musica]

Dom 16.00 // 17.30





🥂 L'APERITIVO DI SPAZINSOLITI

Ti aspettiamo a fine giornata a Porto Burci dalle 19.00

➤ SABATO // Ruslàn & J_FR [Dj Set] e alle 21.00 Mi Linda Dama [world music] + le #cosebuone e Bio di Silene Bottega&Cucina!

➤ DOMENICA // Ruslàn & J_FR [Dj Set] + bar del Circolo Cosmos - Porto Burci



// TUTTE LE INFO SULL'EVENTO >>> http://www.portoburci.it/spazinsoliti/



// TUTTE LE INFO SULLE TAPPE E GLI ARTISTI >>> http://www.portoburci.it/spazinsoliti/spazinsoliti-le-tappe/



// GRAZIE! //

SpazInsoliti è un’idea di Arci Servizio Civile Vicenza realizzato in rete con le associazioni di Porto Burci. Il progetto è sostenuto da Regione Veneto e Comune di Vicenza, all’interno del piano di intervento in materia di politiche giovanili “Il giusto contesto 2” per l’annualità 2019-2020.



Un grazie di cuore alla nostra rete:

Associazione Culturale Pandora ● Bricolino Vicenza ● Club Unesco Vicenza ● CREATIVICENZA // la prima community di creativi di Vicenza ● Loggia del Crepuscolo ● M'IO ● Radio Zappa