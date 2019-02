Spandau ballet night

40^ ANNIVERSARIO dalla formazione 1979-2019... Proprio così , il mitico quintetto di Londra diventa ormai grande , dai primi passi alla fine degli anni '70, ad oggi tra mille vicissitudini , hanno scalato le Hit mondiali con pezzi miliari come "True", "Gold " , Only when you leave , e i Communication saranno sul palco del mitico locale vicentino per una notte tutta in stile New Romatic/Wave.Non vorrete mancare, vero?!? Per info e prenotazioni 0444/267203