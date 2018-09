Space Pirate - Realtà Virtuale al MamoBar

Mercoledì 26 la Realtà Virtuale arriva per la prima volta a Lonigo! Vieni a scoprire cosa si prova a trovarsi in un mondo completamente diverso dal nostro, dove dovrai affrontare pericolosi robot utilizzando armi mai viste prima.



L'evento inizierà alle 20:00: presto tu e i tuoi amici vivrete la serata più emozionante della vostra vita!



Cos'è la Realtà Virtuale?



Immagina di poter visitare tutti i luoghi della Terra, affrontare orde di nemici con pistole, archi e spade, o sfogarti in modi altrimenti impossibili nel mondo reale.



Questa è la Realtà Virtuale: esplorare mondi conosciuti e sconosciuti nei quali potersi immergere, interagendovi come se ci si trovasse veramente lì.





Cos'è Space Pirate Trainer?



In Space Pirate potrai affrontare faccia a faccia ondate sempre più pericolose di robot volanti. Ricordi Space Invaders? Ti ci ritroverai all'interno, e non ti sarai mai sentito così cazzuto.





Cos'è Vierre Hub?



Vierre Hub è un progetto che unisce il divertimento e l'immersione dell'incredibile tecnologia che è la Realtà Virtuale ad eventi divertenti e sociali in locali, pub e feste.