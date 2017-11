Spa & Beer a Vicenza

❝Lucky Brews - Birra Artigianale Italiana e Vicenza EASY spa❞

Nella nostra #areaRELAX, degustazione di 3 diverse tipologie di birra abbinate a prodotti selezionati e, per rendere unica l’esperienza, in #areaSAUNA potrete vivere rituali tematizzati alla birra come #Aufguss e #SelfScrub in #BagnoTurco con istruttore.

Giovedì 30 novembre dalle ore 19:00 alle ore 23:30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA MAIL: easyspacommerciale@yahoo.com

RISERVATO AI MAGGIORENNI - POSTI LIMITATI - MAX 35 PAX

BRACCIALETTO E CONTROLLO INGRESSO

ELENCO CIBO E VINO