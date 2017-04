"Sovizzo con Gusto": passeggiata enogastronomica tra storia e tradizioni

Domenica 7 maggio dalle 8.45 alle 15 è in programma l'escursione enogastronomica "Sovizzo con Gusto" alla scoperta dei paesaggi e dei tesori culinari sovizzezi con il racconto degli aneddoti storici sui luoghi visitati e la degustazioni di prodotti locali. Ritrovo al parcheggio del Palasport in via Roma. Alle 14 termine della passeggiata e rientro previsto per le 15. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Sovizzo e "Sovizzo in Transizione" con il patrocinio del comune di Sovizzo. In caso di maltempo l'escursione sarà rinviata a domenica 14 maggio. Per iscrizioni e informazioni: proloco.sovizzo@libero.it - www.sovizzointransizione.wordpress.com

TAPPE E PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE: alle 9.30 visita al Caseificio del Colle con descrizione dell'azienda, dei formaggi e degli insaccati. Alle 10.45 visita all'azienda "Funghi del Colle" con descrizione dei funghi in serra. Alle 12 circa pranzo al sacco sotto gli ulivi di Villa Civena di Montemezzo. Dopo pranzo animazione per i iù piccoli e racconti a cura di Ginafranco Sinico. Alle 13 visita all'azienda della villa con descrizione delle attività in loco e dimostrazione della raccolta del tartufo e della produzione del miele. Durante il pranzo si incontreranno le aziende "Mamma Catena" con i suoi dolci senza glutine, "Baraka" con i suoi insaccati e il Birrificio Ofelia con le sue birre artigianali e la "Speltina", birra di nuova generazione, prodotta con il farro Spelta, che il comune di Sovizzo punta a far diventare prodotto DeCo.

(nella foto sopra la mappa delle tappe di "Sovizzo con Gusto")

