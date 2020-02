Soul Fever at JAM burger&music

Venerdì 21 febbraio dalle ore 21 al JAM Burger&Music i SOUL FEVER suoneranno il meglio del soul, tra pezzi che hanno fatto la storia fino ai pezzi dei giorni nostri.

Tra gli artisti seguiti dalla band troviamo nomi quali: Etta James, Otis Redding, Nina Simone, Van Morrison, Marvin Gaye, Joe Bonamassa, Beth Hart, Ana Popovic, Amy Winehouse.

A seguire: Dj set by WLTHY

