"Sossano In Fiore 2017": la mostra-mercato florovivaistica dei Colli Berici

Domenica 7 maggio si svolgerà la manifestazione "Sossano in Fiore 2017" in piazza Maggiore a Sossano con la mostra-mercato florovivaistica, laboratori, giochi per bambini e degustazioni di prodoti tipici. Dalle 9 alle 19 oltre 70 espositori di fiori, piante

da frutti, attrezzatura per l'arredo giardino e articoli artigianali. Durante la manifestazione i negozi rimarranno aperti in collaborazione con l'Associazione Commecianti. Per tutta la giornata ci saranno truccabimbi, sculture di palloncini, giochi ed animazioni er bambini. Dalle 10.30 alle 11.30 ci saranno balli di gruppo e canti animati con la scuola dell'infanzia "Sacro Cuore" di Sossano. Alle 11.45 sarà il momento del "Sunny Spritz" offerto dalla Pro Loco Sossano. Alle 14 verranno distribuiti gratuitamente gonfiabili per tutti i bambini. Dalle 15.30 alle 18 previsti laboratori a tema in Villa Gazzetta. Inoltre si potrà visitare la mostra "I Fiori che non appasiscono" di Leonardo Passuello con opere in legno smaltato al piano terra della sede municipale (10-12.30 e 14-18). L'evento è organizzato dalla Pro Loco Sossano. Per informazioni: prolocosossano@gmail.com.

