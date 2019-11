"Sopra la Panca": tutti gli appuntamenti a Marano

Si apre la nuova edizione della rassegna culturale “Sopra la panca” con un ricco calendario di incontri gratuiti: musica, teatro, cinema e narrazioni.

La fotografa Letizia Battaglia ospite d'eccezione per la consegna delle borse di studio, sabato 30 novembre

Giovedì 7 novembre, alle 20.30 in auditorium, reading e presentazione del romanzo “Ogni futuro è già trascorso” di Andrea Rilievo, un racconto carico di tensione e colpi di scena ambientato nel ricco Nordest degli anni ‘90. L’incontro sarà accompagnato dagli intermezzi musicali di Silva Cantele.

Sabato 9 novembre, alle 20.30 in auditorium, conferenza-spettacolo sulla “matemagia”, tra matematica e magia del territorio, con Marita Dante, in collaborazione con il comitato Pro Loco UNPLI Veneto, il Consorzio di Pro Loco della Val Leogra e la Pro Marano.

Venerdì 15 novembre, alle 21.00 in auditorium, “Aristodemo. Il migliore tra il popolo”, spettacolo teatrale con Matricola Zero di Leonardo Tosini, che coinvolge il pubblico interattivamente.

Martedì 19 novembre, alle 20.30 al cinema Campana, proiezione di “Nijole”, documentario che racconta il viaggio verso le origini di Nijolė Šivickas, artista e madre del sindaco di Bogotà, Antanas Mockus. Sarà presente in sala il regista, Sandro Bozzolo.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domenica 24 novembre, alle 11.00 in piazza Silva, il Comune di Marano con le volontarie dello Sportello Donna “Anna Filomena Barretta”, organizza un momento di memoria dedicato alle vittime di femminicidio.

E lunedì 25 novembre, sempre alle 20.30 al cinema Campana, sarà proiettato il film “Ti do i miei occhi” di Icíar Bollaín, e sarà presentato lo Sportello Donna.

Per l’ultimo appuntamento del mese di novembre, sabato 30, Marano accoglierà un’ospite d’eccezione in occasione della consegna delle borse di studio per l’anno scolastico 2018-2019: alle 17.30 in auditorium interverrà la fotografa, giornalista e regista Letizia Battaglia, che con il suo lavoro ha documentato la Sicilia e la lotta alla mafia.

A seguire, alle 20.30 al cinema Campana, sarà proiettato il film “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco (è previsto un biglietto d’ingresso al cinema).

