Solstizio d'Estate a Parco Querini

Il Solstizio d’Estate in tutto il mondo è ricco di festeggiamenti. È il giorno più lungo dell'anno che segna l’inizio ufficiale dell’estate.

In Cina in prossimità di questo evento si festeggiano le “Barche Drago”.

La “Festa delle Barche Drago” è rinomata soprattutto per la sua influenza a livello educativo: questa festa infatti è nata per commemorare il poeta Qu Yuan (340 - 278 a.C.) ed è festeggiata in modo tale da spingere i cinesi ad allenare i propri corpi e a prendersi cura della propria salute per evitare le malattie.

La Via del T'ai Chi festeggia il Solstizio d'Estate al Parco Querini come momento di festa ed inizio della pratica all’aperto che continuerà nei mesi di luglio ed agosto. A settembre nella cornice della Val di Non a Coredo.

Siamo presenti al Parco Querini dalle ore 16 alle ore 19. Siamo ubicati nella zona vicino all’ingresso dell’ospedale: a causa dei lavori in corso nel parco vi è un nuovo ingresso provvisorio nell’ampio parcheggio di Via Rodolfi.

Ecco il programma:

16.00 / 16.15 Saluto e presentazione degli ospiti ed inizio della “Festa del Solstizio d‘estate” de La Via del T’ai Chi;

16.15 / 16.45 il M° Mario Pasotti proporrà alcuni movimenti del Taiji Quan moderno sottolineandone i principi fondamentali;

16.45 / 17.15 il M° Gino Battista parlerà del suo libro “Matematica, Fisica e Wushu” illustrandone la teoria di fondo con alcune applicazioni pratiche;

17.15 / 18.30 “GIRO TAI CHI” una bella carrellata delle forme Taiji Quan studiate durante l’anno accademico 2018 / 2019. Eseguiranno i soci presenti de La Via del T’ai Chi, coordinerà le varie esecuzioni il M° Flavio Toniolo;

18.30 / 19.00 il M° Domenico Gosetto proporrà alcune tecniche marziali del Pencak Silat;

19.00 / 19.30 l’ Istruttrice Angela Di Biase parlerà su: “Il saluto nelle arti marziali”.

Alle ore 20.00 Cena TAI CHI con tutti i soci de La Via del T'ai Chi con i maestri presenti al Parco Querini all’Agriturismo El Gran (www.elgran.it) sito in Via Roma 66 a Villaverla (Vicenza).

La Via Del T'ai Chi

Siamo un'associazione di appassionati di T’ai Chi.

Il T'ai Chi nato come arte marziale è oggi un’arte praticata principalmente nella sua forma lenta che tutti possono intraprendere. I suoi movimenti lenti e precisi aiutano ad ottenere una corretta postura favorendo un maggior benessere psicofisico.

La Via del T'ai Chi è un'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale che si occupa dello studio, della pratica e della diffusione dell'antica arte cinese del T'ai Chi.

Informazioni : Chiama 346 515 5707

Festa del Solstizio d'Estate

sabato dalle ore 16:00 alle 19:00

Parco Querini

Viale Ferdinando Rodolfi, 36100 Vicenza