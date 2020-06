Soldati di ieri storie ritrovate: escursione lungo i sentieri della Memoria

Sabato 4 luglio sul monte Novegno l’associazione 4 Novembre – Ricercatori storici organizza un evento, dopo la pausa per lockdown, e propone un’escursione lungo i sentieri della Memoria.

Il percorso che dalla busa Novegno, passando per le Vaccaresse, arriva al forte Rivon, sarà animato dai rievocatori dell’associazione in divisa d’epoca; assieme ai lettori aspetteranno i visitatori nelle trincee e nelle fortificazioni invitando alla conoscenza e alla consapevolezza del valore del territorio in cui si vive e della sua storia, delle tracce che vi sono impresse e delle suggestioni che il territorio stesso lascia su chi lo frequenta.

I percorsi guidati sul Monte Novegno permettono a tutti di vivere passo dopo passo un'esperienza diretta dell'ambiente naturale e di incontrare numerose tracce e manufatti che raccontano, nel libro del paesaggio, gli anni del Iº conflitto mondiale.

Si potrà vivere, approfondire e collocare i cruciali aspetti storici specifici del M. Novegno nel quadro generale della Grande Guerra, di comprendere la durezza delle condizioni di vita dei soldati, di ascoltare in una trincea o in una caverna scavata nella roccia, le voci dei soldati di sentire le cronache e i racconti del tempo.

In questi luoghi, su questi itinerari, non si troverà l'esaltazione della guerra, ma la spiegazione dei suoi meccanismi e orrori, al fine di contribuire a costruire e a diffondere, la cultura della Pace.

Per esigenze di distanziamento e le visite saranno a gruppi e con partenze scaglionate. La partecipazione sarà possibile solo su prenotazione.