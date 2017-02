"Soft Kills": le capacità e le competenze più richieste sul lavoro a Schio

Mercoledì 22 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 si terrà il workshop "Soft Kills" all'interno del ciclo di appuntamenti "Cambia il tuo modo di cercare lavoro" in collaborazione con "Niuko Innovation and Knowledge" presso l'Informagiovani di Schio in via Fratelli Pasini 46. Le "soft skills" sono le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle capacità, che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali, come ad esempio la leadership, l'efficacia relazionale, il teamwork, il problem solving. Sono caratteristiche personali importanti in qualsiasi contesto lavorativo, perché influenzano il modo in cui facciamo fronte di volta in volta alle richieste dell'ambiente lavorativo. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria allo 0445.691249.

