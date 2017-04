"Social Media" a Isola Vicentina: rischi e opportunità

Una serata per permetterti di capire (o almeno intuire) i metodi e gli strumenti necessari per utilizzare i Social Media con l'obiettivo di far conoscere la tua impresa, la tua idea di progetto o la tua start-up. Facebook è ancora la piattaforma dominante nel popoloso panorama dei social media. Puoi sentire la gente parlare di Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin o Snapchat, ma la voce grossa, la parte del protagonista in questo settore la fa ancora il colosso di Zuckerberg, soprattutto perchè ha davvero notevoli possibilità da sfruttare dal lato business. A cura di Associazione Culturale "Ora" Isola Vicentina con il patrocinio del Comune di Isola Vicentina Relatore: Alessio Cortesia Graphic Designer - Digital Marketer https://www.linkedin.com/in/alessiocortesia/ https://twitter.com/alessiocortesia http://digitalieni.altervista.org/

