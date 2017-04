"Social Day 2017": oltre 160 studenti vicentini impegnati in attività di volontariato

Venerdì 7 e sabato 8 aprile mattina oltre 160 studenti degli istituti superiori Fogazzaro, Canova, Boscardin, Quadri, Rossi e Lioy saranno impegnati in attività di volontariato nell’ambito dell’iniziativa "Social Day", promossa in città per il nono anno dalle cooperative sociali Insieme e Tangram (all’interno del progetto Sulla Soglia) - coordinatrici per l’area di Vicenza - e dal Comitato interistituto del Social Day (Board vicentino) composto da 30 studenti (appartenenti ai Licei Quadri, Lioy, Fogazzaro, all’ITIS Rossi, all’IIS Boscardin, all’IIS Canova).

SOCIAL DAY: vuole raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà e cooperazione allo sviluppo. L’edizione 2016 ha coinvolto 8.500 studenti delle province di Vicenza, Treviso, Padova, Verona, Trento, Lodi, che hanno raccolto 82 mila euro. Il Social Day è un percorso formativo che coinvolge gli studenti aderenti di 6 istituti superiori della città, che non frequenteranno le lezioni, ma che si impegneranno, nelle mattinate previste, ad offrire le loro ore di lavoro per finanziare alcuni progetti di cooperazione allo sviluppo in Italia (Cooperativa “Rita Atria” - Associazione Libera) e all’estero (“Prima le donne e i bambini” associazione Due Terzi - Tanzania, “Una scuola per Ganlè” associazione Kouatokia - Costa D’Avorio, ”Torniamo a scuola, ragazze!” associazione Women for Freedom – Nepal), scelti dai Board Social Day delle scuole aderenti.

ATTIVITA' DEGLI STUDENTI: saranno una sessantina gli studenti, che collaboreranno con il comune di Vicenza (al Social Day per il quarto anno) nell’ambito di alcune attività; i restanti saranno impegnati, invece in altri comuni o aziende private.15 studenti del liceo Fogazzaro, con 9 richiedenti asilo, si occuperanno della pulizia del parco Fornaci, venerdì 7 aprile dalle 8.30 alle 13. 40 studenti degli altri istituti partecipanti (Canova, Boscardin, Quadri, Rossi e Lioy) saranno invece impegnati la mattina successiva sabato 8 aprile, dalle 8.30 alle 13 nelle sedi distaccate della Biblioteca civica Bertoliana a Laghetto, in Riviera Berica e a Villaggio del Sole per riordinare le raccolte librarie e in via Fermi per una pulizia dell'area verde. Inoltre, in collaborazione con il comune di Sovizzo, 4 studenti lavoreranno per il sistema di irrigazione delle piante lungo una pista ciclabile del paese.

