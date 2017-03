"Slow Revolution: Viaggio Attraverso il Tempo" a Marostica dai Gorghi al Castello

Domenica 26 marzo è in programma l'escursione "Slow Revolution: Viaggio Attraverso il Tempo" a Marostica dai Gorghi Scuri al Castello con Stefano Lovat a cura di Progetto AVVI, Associazione Ricercatori e Amici della Storia di Marostica . L'itinerario permetterà di riscoprire le diverse età storiche del comune marosticense. Ritrovo alle ore 8.20 a Campo Marzio e partenza lungo un percorso, che si snoda per le antiche strade armentarie, che da Padova salivano verso l’altopiano con gli animali verso Pra di Paldo, lungo via Salarola e sino alla Chiesa di Valle San Floriano e poi su verso Pradipaldo. Un tocco di geologia lungo l’intrigante discesa per il percorso dei Gorghi Scuri con i giochi d’acqua e per finire lungo le linee difensive di Marostica durante la prima guerra mondiale (baluardo difensivo in caso di sfondamento della linea del Grappa). Alle spalle del castello medievale si arriverà ad una postazione di artiglieria contraerea. Per l’occasione della Giornata Fondo Ambiente Italiano gran finale con visita guidata agli affreschi dell'Oratorio dei Carmini, da poco resi visibili. Dislivello 500 metri con 14-15 chilometri tra colline e borghi storici di Marostica. Quota di partecipazione con offerta liberale: 10 euro adulti - 2 euro ragazzi. I proventi saranno devoluti al recupero e valorizzazione di questo percorso storico delle Alpi Vicentine. Versamento quote ad inizio escursione. Per informazioni ed iscrizioni: lovat.stefano@gmail.com - 347.9217474.

