"Skylakes 2017" a Laghi tra i sentieri e le mulattiere della Val di Ferro

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

In occasione della "Sagra di San Barnaba" domenica 9 luglio alle 9 si svolgerà a Laghi la seconda edizione della "Skylakes 2017", manifestazione podistica di sky running disegnato lungo i sentieri Europei E7, parte di "La Sportiva Mountain Running Cup 2017". Il percorso di 26 chilometri si estenderà su sentieri e mulattiere lungo i crinali montuosi con dislivello in salita di massimo 1.850 metri, dove verrà posizionato il premio GPM (Gran Premio Montagna), si trova sul Monte Maggio tra Veneto e Trentino.

Abbinata alla Skyrace ci sarà anche una "Mini Skyrace" di 17 km. (1400 D+), che riprende in parte il percorso della gara principale, offrendo un tracciato ridotto e non eccessivamente impegnativo, ideale per chi si vuole avvicinare a questa affascinante disciplina. Iscrizioni possibili anche il giorno della gara entro le ore 8. Quote di iscrizione: 45 euro Skyrace - 25 euro Mini Skyrace. Info: www.skylakes.it. Vedi anche: "Skylakes 2016".

