Ska, Reggae e Dub all'Arcadia

Tanti concerti questo fine settimana al Centro Sociale Arcadia di Schio: venerdì lo Ska Festival e sabato ospiti internazionali provenienti dalla scena musicale Reggae & Dub.

Venerdì 18 Ottobre 2019

NORTH EAST SKA FESTIVAL: Ska is back in town!

Serata Ska al Csa Arcadia.

Inizio concerti ore 21.30.

Si alterneranno sul palco:

- The Atom Tanks, Patchanka from Treviso

- Causa, Ska Punk from Pisa

- Respiro Nocivo, Punk Ska-Core from Vicenza

Biografia artisti:

THE ATOM TANKS

Gli Atom Tanks nascono nel 2012 e sono un gruppo Ska, sparso per la provincia di Treviso e non solo, si prodiga nella miscela di svariati generi partendo dallo Ska, passando per Punk, Reggae, Folk, Balkan, Gipsy, Dub, arrivando infine a dare vita a un energico melting pot. Fin da subito il gruppo ha influenzato con echi meticci il suo sound, caratterizzandolo come graffiante ed energico, di facile ascolto e piacevole.

I pezzi sono un'anteprima dei temi raccontati dagli Atom Tanks: I beni comuni, le migrazioni, le marginalità sociali. La partecipazione ai festival, club e spazi sociali si fa sentire già dal primo momento: Sherwood Festival, New Age Club, Mame Club, Rivolta, Pedro ecc. Sono tutti stage cavalcati dal gruppo dal 2012 a oggi, in diverse regioni d'Italia: Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Trentino, Toscana e Lazio, al fianco di Punkreas, Mellow Mood, Vallanzaska, Shandon, Ska-J, Talco ecc.



Membri del gruppo

Voce: Mirko Carnelos;

Chitarra: Carlo Geromel;

Basso: Pietro Belloni;

Sax Tenore: Luca Mattiuzzo;

Sax Baritono e contralto: Simone Zanutto

Trombone: Tiziano Mazzoleni;

Tastiere: Mattia Carnelos;

Batteria: Alessandro Presotto;



CAUSA

I CAUSA si fondano nel 2006 nella provincia di Pisa.

La band punk propone pizzichi di ska e skacore, testi in italiano e attitudine a temi sociali.

Dopo 11 anni di attività, agli inizi del 2018, il quintetto diventa un quartetto, infatti esce dalla band una voce, Cesto. La formazione attuale vede Nicco alla batteria, Matteo alla chitarra, Pinolo chitarra tromba e voce, Cecio basso e voce. Dal 2007 al 2009 escono in successione 4 demo: “Frenata violenta" "Nati per causa" "Fuori controllo" "Stay rebel". Nel 2010 esce il primo album “Regole non scritte”. Registrato con la ControTempo. Tra i brani presenti nel disco figura "Pellegrino" testo tratto da una poesia di Erick Muhsam; il biografo di Muhsam, Leonard Schaeffer, sente il brano e contatta i CAUSA per una serie di progetti insieme. Nel 2012 esce il secondo album “Teledisperati” che fa muovere la band in molti live nella penisola per 5 anni no-stop, registrato e mixato da Marco Bianchi Bandinelli.

Nel Gennaio del 2017 si interrompono i concerti per preparare definitivamente il terzo album. Nel Giugno del 2018 esce il disco “Vénti Nove” di cui il primo singolo estratto con videoclip “S.O.S.” registrato e mixato da Alessandro Sportelli.

RESPIRO NOCIVO

Nati nel 2009, con all'attivo decine di concerti in tutto il nord Italia, una demo omonima ed un album del 2016, Sbronzi Rozzi e Zozzi, portano avanti un'idea di punk rivoluzionario, con sonorità sud-americane, un punkrock mischiato allo ska ed allo ska-core

Gli attuali membri sono Gabri, il cantante; Simone, bassista; Luca, batterista, Franco, chitarrista; Francesco sassofonista e Giacomo chitarrista.

Respiro Nocivo, demo 2014

Sbronzi Rozzi e Zozzi, Lp 2016

Sepolti Nel Buio, Ep 20 marzo 2019

Sabato 19 Ottobre 2019

BASS THERAPY 16°: Wavedub meets SIR LOGIE Int.records (UK) with El INDIO

Wavedub Soundsystem presenta la sedicesima stagione di "Bass Therapy": da Ottobre ad Aprile una serata al mese con ospiti nazionali ed internazionali provenienti dalla scena musicale Reggae & Dub.

Sabato 19 ottobre ci sarà la serata di apertura della nuova stagione.

Wavedub Soundsystem è un progetto musicale nato nell' estate del 2011 con l' obbiettivo di promuovere una realtà reggae nuova e ancora poco conosciuta nella nostra zona (Vicenza). Prendendo spunto dalla scena reggae Jamaicana e inglese degli anni 70 ed 80 diffondiamo la musica reggae, rigorosamente in vinile, mescolando diversi generi (FOUNDATION, ROOTS, DUB) con l' ultilizzo di sirene, delay , voci e amplificando il tutto con un potente sound system autocostruito, discostandoci così dalle più comuni serate moderne. Wavedub è una realtà attiva da ormai 7 anni che oltre al lato musicale si impegna a creare un ambiente dove chiunque possa sentirsi a suo agio, rispettando chi ha accanto e dimenticando per una sera gli ideali moderni che questo sistema subdolo ci impone.

Quest’anno si parte alla grande!

Abbiamo deciso di ospitare nella nostra yard due artisti mai venuti in Italia prima. Direttamente dall’Inghilterra avremo l’onore di ospitare Nick Zialor, il fondatore e produttore della Sir Logie International Records, che dal 2013 sforna dischi collaborando con artisti del calibro di: Prince Alla, Keety Roots, El indio, Tenna Star, Aba Ariginal, Bunnington Judah e molti altri.

Ad infiammare la serata al microfono ci penserà El Indio, voce dell’ultima release di spicco, la rivisitazione di ”The words of the father” (Earl Cunnigham), Best Seller in molti rivenditori dell’ambito.

Warm up by: Wavedub Soundsystem feat MR PIDDUCK

Inizio concerti ore 22.00.

Ingresso 10 euro (senza tessere)