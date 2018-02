"Single e non o San Valentino": tributo culinario a Giacomo Casanova

Domenica 11 febbraio alle 12 è in programma il Tributo a Giacomo Casanova al Ristorante Volpara Malga Verde in località Liedolo conun pranzo in onore del latin lover lagunare con menù in stile veneziano del tempo. Costo: 28 euro a persona (bevande comprese).

MENU':

ANTIPASTI: Cuore di sfoglia ai gamberi - Carpaccio di manzo all’ uvetta agrodolce e mandorle - Prosciutto di Parma con cipolle caramellate

2 PRIMI: Riso annegato al pinot con gli scampi - Bigoli della Siora Rosa

2 SECONDI: Filetto di maiale alla Carlotta Corday - Fegato alla veneziana con la polenta di Goldoni

CONTORNI: Verdure

LIQUORI: Punch reale alla liquirizia - Prugne al vin cotto

DESSERT: Meringa della Contessa Palatina