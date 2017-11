Sinceramente tuo, Vincent

Dal progetto "Letture Incomplete".

Reading di una accurata scelta fra le lettere di Vincent Van Gogh, alla scoperta dell'uomo che si cela dietro al mito.

Una esperienza emotiva valida di per sè, e utile per introdursi alla visita alla mostra "Van Gogh. Tra il grano e il cielo" presente in Basilica Palladiana di Vicenza.

Reading: Stefano Presi - Arpa: Alessia Bianchi