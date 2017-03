Simulazione test di ammissione per l'area medico-sanitaria a Montecchio Maggiore

L'InformaGiovani di Montecchio Maggiore organizza per il giorno 2 maggio, ore 15.30, in Sala Civica di Corte delle Filande, una SIMULAZIONE dei test di ammissione universitari per l'AREA MEDICO-SANITARIA (medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria, professioni sanitarie). PROGRAMMA: - Seminario iniziale con le opportunità per studiare Medicina in Italia, programmi dei test, criteri di selezione - Simulazione del test di Medicina (60 domande in 100 minuti). La partecipazione è gratuita su iscrizione. Per iscriversi compila il form presente sul sitto www.infogiomm.it o contattaci allo 0444.490934 - infogiomm@gmail.com. Scadenza iscrizioni: 25/04/2017.

