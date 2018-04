"Simposio d'Arte - La natura parla" a Bassano del Grappa

Un evento per dar voce alla natura attraverso varie forme d'arte come il canto, la poesia e la pittura. Non perdetevi questo incontro negli spazi suggestivi di Villa!



Canzoni: "Coro vecchio ponte Bassano"

Poesie: "Amissi de 'a poesia aque slosse Bassano"

Pittura: "Fratel Venzo" mostra Chiesetta dell'Angelo Bassano