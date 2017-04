"Silent Play": percorso audioguidato nel centro storico di Marostica

Martedì 25 aprile alle 17.30 "Vaghe Stelle" propone un cammino di esplorazione del territorio e del centro storico di Marostica, condotto da audioguide e dall'attore performer Carlo Presotto, direttore artistico della compagnia teatrale “La Piccionaia” e coordinatore del team “Silent Play”. Il percorso guidato partirà dal Castello Inferiore ed è organizzato insieme ad altre iniziative volte a conoscere il territorio da Breganze a Marostica dall’associazione EQuiStiamo e dal Gruppo di Acquisto Solidale di Vicenza per celebrare l’anno internazionale del turismo sostenibile, con la finalità di riscoprire nel contempo figure significative del territorio, come l’abate-scienziato Giuseppe Toaldo (Pianezze 1719-Padova 1797) e lo scrittore Virgilio Scapin, che ha raccontato nei suoi libri questi luoghi e creato personaggi indimenticabili, legati al mondo rurale. A Virgilio Scapin, Breganze ha anche dedicato un concorso letterario, giunto nel 2017 alla IX edizione, che ha per tema: “A tavola non s’invecchia”. Il bando è reperibile sul sito istituzionale del comune di Breganze. Il termine ultimo per l’invio delle opere è il prossimo 30 aprile. Info: trekkingvaghestelle@gmail.com.

VAGHE STELLE: è un progetto di ricerca territoriale fatta con i piedi, un viaggio di esplorazione e conoscenza attiva dei territori e un’immersione nelle contraddizioni di luoghi spesso contaminati e indecisi, immaginando nuove geografie del lavoro, dell’abitare e dell’arte di vivere. In questi anni, ha attraversato più volte l’Altovicentino, alla scoperta di ambienti sconosciuti anche ai residenti, trovando sul proprio percorso iniziative e piccole attività economiche e sociali che provano a costruire opportunità di turismo sostenibile o a crearne i presupposti.

