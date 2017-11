Silent Play: 2 percorsi audio-guida nella Valdagno Storica e Città dell'Armonia

Sabato 2 dicembre a Valdagno è programma il Silent Play de La Piccionaia con visite guidate alla scoperta del centro storico valdagnese in 2 percorsi attraverso racconti, testimonianze ed edifici che conservano la memoria del passato. All'itinerario classico Città dell'Armonia nella Città Sociale sarà affiancato la "Valdagno Storica". In arrivo 3 nuovi pannelli sugli "edifici perduti". Partecipazione gratuita su prenotazione con posti limitati.

PRESENTAZIONE PROGETTO + INFO POINT. La presentazione ufficiale del progetto si terrà alle 10 a Palazzo Festari per poi articolarsi nel corso dell'intera giornata attraverso le visite guidate alla città sociale e al centro storico. Alle 16.30 è previsto poi un momento di chiusura per la realizzazione di una rete diffusa di Info Point, a cui seguirà un aperitivo a cura di Pro Valdagno e Le Botteghe del Centro.

2 PERCORSI AUDIO-GUIDA. Un nuovo percorso per audio-guida si aggiunge alle proposte curiose per la visita originale di Valdagno. Al già rodato progetto di visita della Città dell'Armonia, oggi aggiornato, si aggiunge anche un secondo dedicato alla "Valdagno Storica". I 2 percorsi con audio-guida, potranno essere seguiti anche in autonomia, in qualunque momento, scaricando le tracce audio sul proprio smartphone o attraverso i qr code riportati in ciascuno dei pannelli informativi, che segnano le principali tappe dei tracciati.

VALDAGNO STORICA. E' un progetto che mette in scena lo spazio urbano e architettonico del centro storico di Valdagno in un viaggio fatto di racconti e testimonianze, tra edifici che conservano la memoria di varie epoche del passato che coabitano fra loro e convivono col presente. Ogni traccia sonora contiene un frammento, legato a un edificio o a un luogo, dalla cui composizione emerge un quadro della vita cittadina dal medioevo ai giorni nostri. Le tracce, indipendenti fra di loro, possono essere ascoltate in sequenza lungo il percorso suggerito, o composte liberamente.

ANTICHI EDIFICI PERDUTI. Accanto a questi percorsi trova posto l'itinerario tra gli antichi edifici perduti del centro di Valdagno, attraverso le abili ricostruzioni proposte dai disegni di Bruno Vendramin, in collaborazione con il dott. Giuseppe Cengia-Bevilacqua e la moglie Marta. Agli attuali pannelli, che presentano l'antico Convento di Santa Maria delle Grazie e del complesso del Monastero delle Cappuccine, posizionati rispettivamente all'imbocco di vicolo Valle e in piazza Roma, si aggiungeranno 2 nuovi supporti nei pressi della Biblioteca Civica, che renderanno l'originale struttura di Villa Valle. Un terzo troverà posto in piazza del Comune per ricostruire la struttura del palazzo municipale prima della realizzazione di quella che oggi è la piazza. Infine, a breve l'itinerario sarà integrato con altri 2 pannelli, che avranno come soggetto piazza Dante.

PROMOZIONE TURISTICO-COMMERCIALE AREA OLTREAGNO «Il centro storico e l'area di Oltreagno - spiega l'assessore alle attività produttive, Liliana Magnani - sono state oggetto negli ultimi anni di importanti investimenti di questa amministrazione, grazie anche ad alcuni bandi regionali, che ci hanno permesso di intervenire su alcune strutture architettoniche di pregio e sullo sviluppo di un'offerta rivolta ai visitatori della città. I percorsi nati in Città Sociale e ora anche in centro storico, permetteranno di guidare turisti e gli stessi valdagnesi alla riscoperta di angoli della città di cui ancora si sa poco. A questo abbiamo accostato un intento lavoro di coordinamento degli eventi e della promozione delle attività commerciali, che intende riproporre il centro valdagnese come luogo ideale per vivere un'esperienza insolita, curiosare tra le proposte dei negozi e fermarsi a degustare prodotti e sapori della tradizione».

Prenotazioni: URP 0445.428261 - WhatsApp: 333.2500255 -urp@comune.valdagno.vi.it indicando: nome e cognome, numero di partecipanti, nome del percorso e orario scelto.

PROGRAMMA:

ore 10 - Palazzo Festari: Percorsi storici con ViviValdagno

ore 11.00 - 12.00 - 15.00 - 16.00 - Biblioteca Civica: Partenza visite guidate alla Valdagno Storica (60 minuti)

ore 11.30 - 12.30 - 15.30 - 16.30 - Piazzale San Gaetano: Partenza visite guidate alla Città dell'Armonia (70 minuti)

ore 17: Chiusura con aperitivo in piazza del comune

ELENCO ESCURSIONI

Gallery