"Side By Side: In Marcia per l'Umanità": pulmann dall'Alto Vicentino per Venezia

Domenica 19 marzo verso le 12 la community "Altovicentino Accoglie" organizza dei pullman dall'Alto Vicentino verso la "Side By Side: In Marcia per l'Umanità" a Venezia, che si terrà dalle 14 alle 20 dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia fino all'happening finale in Campo Sant'Angelo. Prenotazioni pullman al numero: 349.1676402. Dopo svariati episodi di cronaca, che hanno riguardato l'accoglienza dei richiedenti asilo in Veneto e le varie manifestazioni di odio e di intolleranza, la manifestazione ha l'obiettivo di costruire un Veneto accogliente e solidale con una giornata di incontro e di mobilitazione regionale per i diritti dei migranti, per esigere una buona accoglienza diffusa e costruire una società dove l’umanità prevale sulla barbarie. Il 19 marzo a Venezia sarà una sfida: la possibilità di aprire uno spazio pubblico in cui tante e tanti si possano riconoscere, come esprime il motto "Side By Side" (marciare fianco a fianco). Per sottoscrivere l'appello: www.meltingpot.org/Domenica-19-marzo-a-Venezia-in-marcia-per-l-umanita.html#.WLWPT1XhDIU.

ELENCO MANIFESTAZIONI