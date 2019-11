Sick Tamburo: l'alt-rock all'Arcadia

Saranno a Schio sabato sera i Sick Tamburo a presentare il loro nuovo nostalgico lavoro.

Paura e l’amore è un disco che va ascoltato più di una volta per capirne il senso. L’album è ipnotico, sfacciatamente anni ’90 nelle sonorità, ma sa anche mutare attraverso vari pezzi cantautorali. È il più vario della storia dei Sick Tamburo. Ha quella tensione nostalgica e viscerale che lo porta a essere ascoltato, almeno le prime volte, in totale silenzio. “Lisa ha 16 anni”, “Quel ragazzo speciale”, “Agnese non ci sta dentro”, “Mio padre non perdona” restituiscono storie in cui la luce di un sogno, di un gesto o di una parola possono squarciare il buio di vite dense di inquietudine. “Sono un punkettone, ma negli ultimi anni ho rivalutato i grandi cantautori: ho capito il loro modo di fare musica”, ammette il chitarrista.

È così che si mantiene viva l’attitudine che fece la fortuna della musica alternativa italiana e che ha salvato un sacco di esistenze dalla solitudine più estrema o l’ha semplicemente arricchita di qualche sbornia. Tutto questo non potrà mai appartenere alla nostalgia finché esisteranno le ragazze e i ragazzi di sedici anni, quelli più belli.

SABATO 30 NOVEMBRE csa Arcadia

SICK TAMBURO

Paura e l'amore - Tour 2019

Live: Sick Tamburo

Open act: Silva

Aftershow by Disaster Silva

Apertura porte 21.30

Inizio concerti 22.30

Contributo responsabile 10 euro

BIO

I Sick Tamburo tornano in tour con un nuovo disco di inediti intitolato PAURA E L’AMORE. Quinto disco della formazione nata dall’incontro tra Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani, uscito il 5 aprile per La Tempesta Dischi.

Nati dall’esperienza Prozac +, i Sick Tamburo sono uno dei gruppi alternative rock più interessanti del panorama italiano: testi concisi, ritmi incalzanti e un’affascinante attitudine punk. A due anni dal precedente lavoro “Un giorno nuovo”, i Sick Tamburo intessono 9 nuovi brani, racchiusi sotto il titolo emblematico di “Paura e l’amore” che, nell’unione simbolica di due sentimenti opposti, ne sviscera l’intrinseca connessione:

“Ognuno di noi, durante il corso della vita, deve inevitabilmente fare i conti con la paura. La paura che si presenta sotto mille e mille forme ma che crea sempre e comunque uno stato di disagio che ci mette spesso in grande difficoltà. L'amore è l'unico vero antidoto per questo disagio. L'amore è l'altra faccia della paura. In fin dei conti, lo stesso immaginario dei Sick Tamburo ruota attorno a questa cosa. Sotto al passamontagna, che in qualche modo è proprio l'immagine della paura, c'è sicuramente l'amore. Questo è il nostro disco. È la storia di come si possano affrontare le paure riducendole notevolmente, con un'arma che abbiamo tutti a disposizione. L'amore.”