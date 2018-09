"Sì, e..." lab. di improvvisazione - serata di presentazione

9 ottobre (20:30-22:30) ---> Lezione/Presentazione al corso di IMPROVVISAZIONE TEATRALE



Info e Prenotazioni

Barbara 347 7468729

associazione@rabbithole.it



L’Improvvisazione Teatrale è una disciplina comunemente fraintesa, infatti per molti "improvvisazione" è approssimazione e impreparazione, per alcuni è unicamente comicità o leggerezza, per noi è ispirazione estemporanea, un mondo di storie e personaggi e situazioni che si crea dal nulla, un imprevedibile e divertente gioco delle parti che sorprende e risveglia la voglia di creare.



Le tecniche e i meccanismi dell’improvvisazione teatrale sono un ottimo metodo per imparare a “giocare bene in squadra” a teatro come nella vita: l’ascolto, il divertimento, la spontaneità, il gruppo, il rischio, l’attenzione, la fantasia...

Un principio essenziale nell’improvvisazione teatrale è quello del “SÌ, E…” ovvero:



STARE NEL PRESENTE,

ALLENARE L’ASCOLTO ATTIVO,

ACCETTARE E VALORIZZARE LE PROPOSTE,

ELIMINARE IL GIUDIZIO,

COMUNICARE IN MANIERA POSITIVA,

SVILUPPARE L’APERTURA E LA COLLABORAZIONE,

USCIRE DALLA ZONA DI COMFORT,

ABBANDONARE LE ASPETTATIVE E PREDISPORSI ALLO STUPORE,

…per andare dritti al cuore del lavoro di squadra e della creazione collettiva.



L’Improvvisazione Teatrale porta come protagonista in scena l’azione coordinata e allo stesso tempo spontanea del gruppo di attori che, senza testo né canovaccio, senza scenografie o costumi, diventano co-registi e co-autori di sé stessi e del gruppo e materia prima ed essenziale di un evento unico, irripetibile e magico proprio per questo.



Il corso sarà tenuto da CLAUDIA GAFA' e ANDREA MASIERO.