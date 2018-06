Share Summer 2018 - laboratori estivi per tutti

È in arrivo ShareSummer: il programma estivo di attività per bambini, ragazzi e adulti aspiranti artisti



Laboratori, Campus Artistici, Musical Show, Pittura espressiva e molto altro a Caldogno, presso l'Accademia dello Spettacolo Share!



KIDS (6-10 anni)



CENTRI ESTIVI

Ogni settimana saremo alla scoperta di avventure, sperimentando nuovi modi di apprendere e di divertirci insieme!

CAMPUS ARTISTICI

Ogni settimana sarà dedicata alla scoperta di nuovi modi per esprimersi: attraverso il Canto, la Danza e il Musical!

PATTINAGGIO

La prima cosa che si insegna è cadere senza farsi male. Oltre ad essere uno sport divertente, il pattinaggio insegna molto. Il Corso si svolgerà presso la Palestra Parrocchiale di Santo (TH).



TEEN (11-14 anni)



MUSICAL SHOW

Metteremo in scena un Musical, imparando a cantare, ballare e recitare! Che storia ti aspetta?

HIP HOP OPEN CLASS

Aperto a tutti i livelli ed età sopra gli 11 anni, Open Class è un corso incentrato sulla Coreografia, più leggero dei corsi accademici, ma ottimo per restare in forma anche d'estate.

PATTINAGGIO

La prima cosa che si insegna è cadere senza farsi male. Oltre ad essere uno sport divertente, il pattinaggio insegna molto. Il Corso si svolgerà presso la Palestra Parrocchiale di Santo (TH).



ADULTI



MUSICAL SHOW

Metteremo in scena un Musical, imparando a cantare, ballare e recitare! Un'esperienza intensa e divertente!

HIP HOP OPEN CLASS

Aperto a tutti i livelli ed età sopra gli 11 anni, Open Class è un corso incentrato sulla Coreografia, più leggero dei corsi accademici, ma ottimo per restare in forma anche d'estate.

SHARE MUSIC WEEKEND

Sono aperte le iscrizioni per cantanti e musicisti sopra i 14 anni d'età. Un fine settimana in cui respirare musica, condividere del tempo insieme, divertirsi e fare esperienza. Il tutto in una Location davvero suggestiva.



Corsi di Canto moderno e Musica per bambini ragazzi e adulti.



Strumenti:

PIANOFORTE

BATTERIA

BASSO

CHITARRA

MUSICA ELETTRONICA



Per prenotare la tua prova gratuita o per richiedere informazioni contatta il 331 4168843 oppure scrivi all'indirizzo mail: info@weareshare.net



Per maggiori informazioni sulle date dei corsi, visita il sito www.weareshare.net nella sezione dedicata alla Share Summer!