Shake that Swing - ballo all'aperto a Cassola

Shake that Swing è una serata pensata per i ballerini e per chi ha voglia di avvicinarsi alla Swing



Si muove tra i locali cittadini e li riporta indietro nel tempo con balli scatenati:



Ottima musica swing selezionata da Dj appassionati;

Spazio all’aperto per ballare

Freschi drink per dissetarti nelle caldi sere d’estate.



Un’ottima occasione per socializzare!







Offerto da: Shake–il bistrot, in collaborazione con Scuola di danza Pegorari, Davide e Marica.