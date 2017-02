"Sguardi Senza Confine: Monte Erio": ciaspolata panoramica a Roana

Domenica 5 marzo Asiago Guide organizza la ciaspolata naturalistica "Sguardi Senza Confine: Monte Erio" nell'Altopiano dei Sette Comuni. Il Monte Erio si trova sopra l’abitato di Mezzaselva di Roana, che offre un bellissimo panorama sulla conca centrale e la zona occidentale altopianese. Il percorso partirà dall’ex istituto elioterapico attraverso il bosco e i pascoli di una splendida malga. Nella prima parte la salita faticosa sarà ricompensata dalla vista panoramica sulle montagne una volta arrivati in cima. Al ritorno sarà possibile la visita alla famosa voragine carsica Stonhaus, fantastica dimora di orchi e di altri personaggi dell’immaginario altopianese. Ritrovo alle 8.45 presso il parcheggio del Consorzio dei Caseifici di Asiago in via Francesco Baracca. Difficoltà: 3 su una scala da 1 a 5. Durata dell’escursione: mezza giornata. Spostamento: con mezzo proprio. Da portare con sè: scarponcini da montagna (no moon boot), vestiario a strati per le temperature molto rigide, acqua o tè caldo. Costo escursione + guida + assicurazione: 10 euro adulti - gratuito sotto i 18 anni. Noleggio ciaspole: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: 347.1836825 - asiagoguide@asiago.it.

