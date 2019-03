Sguardi di donna dall’Africa. Nuove leadership femminili

Conferenza.

Un’occasione di confronto e approfondimento, per guardare a una realtà diversa dalla nostra ma anche farsi guardare e provocare da essa. Donne che hanno saputo rialzarsi e riscattarsi; donne che hanno contribuito a guarire alcune ferite di cui l’Africa soffre a causa delle tante guerre, della violenza e della povertà. Donne, spesso anonime, che diventano occasione di speranza, poiché sono “artigiane di pace, portatrici di valori e di sapienza, grandi lavoratrici e silenziose lottatrici, alla ricerca faticosa di libertà e dignità, per sé e per i propri figli” (A. Pozzi).

Anna Pozzi, giornalista di “Mondo e Missione” e scrittrice, dal 2007 segue un progetto dedicato alla tratta di donne nigeriane per lo sfruttamento sessuale denominato “Mai più schiave”, e ha pubblicato numerosi libri su questi temi ed esperienze.

Interviene: Anna Pozzi (giornalista e scrittrice)

Luogo di svolgimento: Centro Documentazione e Studi “Presenza Donna”

C.tra’ S. Francesco Vecchio 20

Vicenza

Ingresso: libero

Organizzatore: A cura dell’Associazione Presenza Donna in collaborazione con la Consulta per le Politiche di Genere e l' ufficio Pari Opportunità del Comune di Vicenza