Vittorio Sgarbi: Lectio Olimpica

Palladio e l’ordine del mondo, omaggio e dedica al genio di Andrea Palladio, prenderà vita nelle parole di Vittorio Sgarbi in una esclusiva Lectio Olimpica.

Lectio Olimpica del critico il 26, 27 ottobre ore 21.00 al Teatro Olimpico

Vittorio Sgarbi - PALLADIO E L’ORDINE DEL MONDO

Prima nazionale

VITTORIO SGARBI

Il nome per eccellenza della critica d'arte in Italia.

Ma Vittorio Sgarbi non è solo il Critico d'arte: è anche curatore di grandi mostre internazionali, scrittore prolifico di libri best seller, conduttore di trasmissioni di successo che sono rimaste nella storia della televisione, uomo politico, libero pensatore controcorrente e instancabile difensore dell'arte e della cultura.

Nato a Ferrara l’8 maggio 1952, Vittorio Sgarbi è laureato in Filosofia con specializzazione in Storia dell’Arte presso l’Università di Bologna, ed è stato funzionario assegnato alla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia.

È stato docente di Storia delle Tecniche Artistiche presso l’Università di Udine (1984-1988) e di Storia della Fotografia presso l’Università di Bologna (1974-1978).

Dal 1992 al 1999 ha ideato e condotto “Sgarbi Quotidiani”, rubrica televisiva di successo che gli è valsa nel 2000 la vittoria del Premio Internazionale Flaiano per la Televisione.

Collabora con Il Giornale, L’Espresso, Panorama, IO Donna de Il Corriere della Sera, e cura le rubriche “Sgarbi vs Capre” per il Quotidiano.net, e gli Sgarbi Settimanali per “Oggi”.

il suo motto è: la lingua non ha peli per natura.

Biglietti

Intero: 30,00 euro

Over 65: 25,00 euro

Under 30: 20,00 euro

BIGLIETTERIA DEL TEATRO COMUNALE

Viale Mazzini 39 - Vicenza

biglietteria@tcvi.it

Per giorni e orari di apertura consultare il sito www.tcvi.it

26, 27 ottobre 2019

