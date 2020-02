Piovene Rocchette: Sfilata di carnevale 2020

Siete pronti per festeggiare con noi? Il 22 Febbraio vi delizieremo con la tradizionale sfilata dei carri allegorici di Carnevale, uno spettacolo per grandi e bambini, un'atmosfera ricca di musica, risate, coriandoli e divertimento per tutti!

Quest'anno la sfilata mascherata sarà arricchita da una divertente caccia al tesoro con dolce ricompensa per il ritrovamento della B, non sapete di cosa stiamo parlando? Scopritelo qui: https://www.facebook.com/Pro-Loco-Piovene-Rocchette-378480239684742/



