Sfilata del presepe vivente a Vicenza

Il tradizionale appuntamento con il Presepe vivente itinerante si ripete sabato 14 dicembre.

Alle 17.00 è previsto il ritrovo alla chiesa dei Servi. Il racconto dell'annunciazione, per grandi e bambini, sarà a cura di Carlo Presotto. Il canto sarà animato da I Ritornelli, coro di voci bianche dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica di Vicenza

Alle 17.30 partirà il corteo dei figuranti percorrendo contra' Santa Barbara, corso Palladio, piazza Castello, contra' Vescovado per poi proseguire in via Cesare Battisti, corso Palladio e contra' del Monte.

Alle 18.00 il corteo arriverà in piazza dei Signori dove, nella Loggia della chiesa di San Vincenzo, si potrà assistere alla rappresentazione della Natività di Gesù con canti e preghiere.

A conclusione cioccolata per tutti.