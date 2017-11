Sfilata dei mezzi agricoli con benedizione a Malo

In occasione della Festa del Ringraziamento a Malo, domenica 26 novembre alle 10 ci sarà la sfilata dei mezzi agricoli nel centro storico del paese con ritrovo in via Enrico Fermi alle 9 ed arrivo nel piazzale del Centro Giovanile alle 10.30. A seguire benedizione dei trattori storici e moderni dopo la Santa Messa delle 11 e pranzo comunitario alle 12.

