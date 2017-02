"Settimana della Comunità Parrocchiale" a Cresole e Rettorgole di Caldogno

Dal 12 al 19 febbraio si svolgerà la "Settimana della Comunità Parrocchiale a Cresole e Rettorgole" con incontri di formazione e riflessione, sostenuti dal comune di Caldogno con un contributo economico. Attuando una proposta della Diocesi di Vicenza, in questi giorni la parrocchia sospenderà le consuete attività settimanali per dare spazio ad una serie di appuntamenti formativi da condividere per riscoprire e rinsaldare lo spirito dell’unità comunitaria. Martedì 14 febbraio alle 20.30 a Rettorgole ci sarà l’incontro con suor Naike sul tema “Diventare pane comune” per gli animatori dei gruppi giovanili. Mercoledì 15 febbraio è in programma il ritiro spirituale nel pomeriggio per gli “Anni d’Argento” oltre alla testimonianza dei volontari, che hanno prestato servizio nei campi profughi, alle 20.30 al Circolo Noi. Giovedì 16 febbraio è previsto un incontro rivolto a catechiste, cresimandi e genitori. Venerdì 17 febbraio ci sarà la riflessione conclusiva alle 20.30 a Rettorgole. La settimana culminerà con la celebrazione della Santa Messa alle ore 10 di domenica 19 febbraio a Rettorgole: a seguire un buffet comunitario; in serata alle 20.30 nel salone parrocchiale di Cresole lo spettacolo “Manco arrogansa e tutti contenti” del duo Marco e Pippo (entrata libera fino ad esaurimento posti).

