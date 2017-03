Settimana dell’Artigianato 2017: "Io Robot" sull'intelligenza artificiale a Vicenza

La Settimana dell’Artigianato 2017 prosegue sabato 25 marzo alle 9 con l’appuntamento mattutino "Io Robot" al Centro Congressi di Vicenza in via Fermi. L’incontro, che rientra nell'ambito del ciclo di incontri della Scuola di Politica ed Economia di Confartigianato, si propone di far conoscere, attraverso la testimonianza di due studiosi, come sta evolvendo la ricerca sull'intelligenza artificiale e sulla robotica, con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della produzione e della manifattura. I robot sono arrivati tra noi da qualche tempo, ma quasi non ci si fa caso: ci si accorge di loro solo quando assumono sembianze simili a quelle umane. Si dimentica in fondo che sono macchine al nostro servizio soprattutto nelle grandi fabbriche. Eppure qualche volta preoccupano sul fatto se i robot sostituiranno l’uomo nel suo lavoro, riducendo ancora l’occupazione. Protagonisti della lezione saranno gli esperti Massimo Melucci, professore associato di Sistemi di Elaborazione dell'Informazione della Facoltà di Ingegneria Informatica dell'Università di Padova, e Viola Schiaffonati, professore associato al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria Logica e Filosofia della Scienza del Politecnico di Milano. In apertura dell’incontro è prevista, nel trentennale di attività del Centro formativo Cesar, l’inaugurazione della rinnovata Sala Fraglie del Centro Congressi, resa più funzionale e adeguata non solo per convegni ma anche per momenti didattici. Alla breve cerimonia saranno presenti il presidente del Cesar, Martino Pesavento, il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo, con il collega di Giunta Esecutiva delegato alla Formazione e al Lavoro, Sandro Venzo, e l’assessore regionale Elena Donazzan. Ingresso libero.

