"Settembre Chiuppanese 2017": sagre, feste, manifestazioni ed escursioni

Dal 2 settembre al 15 ottobre è in programma a Chiuppano il "Settembre Chiuppanese 2017" con numerose iniziative ed appuntamenti tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno con feste, sagre, manifestazioni, mostre, concerti, incontri ed escursioni.

SABATO 2 SETTEMBRE - ore 20.30 - Palazzo Colere: "I Binari della Storia Passano per Chiuppano" - Storia della Società Veneta Ferrovie e sviluppo industriale ad inizio '900 a cura di Franco Segalla con la collaborazione di Marco Giacomello.

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Escursione a Passo Rolle (1984 metri) con percorso di 13 km. (700 m D+ in salita e 1000 m D+ in discesa), passando per la Cima Castellaz (Cristo Pensante) a quota 2333 metri fino al Lago di Colbricon e Malga Ces nei pressi di San Martino di Castrozza (TN) - Trasferimento in pulmann da Chiuppano - Iscrizioni: museobregonze@gmail.com - 347.7930445 Michele.

ore 9 - Piazza Terzi - "Vespagiro 2017" a cura della Pro Loco Chiuppano - Iscrizioni sul luogo di ritrovo

SABATO 9 SETTEMBRE - ore 20 - Palazzo Colere: Cena Araba "Le Mille e Una Notte" a cura di Associazione Donne Insieme e Pro Loco Chiuppano - E' gradita la prenotazione: 347.8642921 (Fatima) - 349.3856824 (Oahiba).

VENERD' 15 SETTEMBRE

ore 16 - CASBaH - Sede di Infochiuppano.it - Via A.Rossi 2: Apertura Mostra Fotografica "I Colori della Natura" di Paolo Zuin.

ore 18.30 - Campetto Polivalente: "Pizza in Piazza" con degustazione di pizze cotte nel forno a legna (anche per asporto) a cura dell'Associazione Fante del Chiuppano e "Serata Karaoke" alle 21 in Auditorium a cura di Marco Stella con canzoni e musiche anni '70-'80.

SABATO 16 SETTEMBRE - ore 18.30 - Campetto Polivalente: "Pizza in Piazza" con degustazione di pizze cotte nel forno a legna (anche per asporto) a cura dell'Associazione Fante del Chiuppano e musica live alle 21 in Auditorium con il gruppo "ChupaCabra" (evergreen sudamericani e ritmi latini)

DOMENICA 17 SETTEMBRE

ore 9.30 - Via Marola, Via A. Rossi, Via B. Croce: Partenza 1° Discesa "Corsa dei Caretei de San Michele" a cura della Pro Loco Chiuppano e di tutte le associazioni locali - Stand gastronomico e parcheggio in via Benedetto Croce.

ore 18.30 - Campetto Polivalente: "Pizza in Piazza" con degustazione di pizze cotte nel forno a legna (anche per asporto) a cura dell'Associazione Fante del Chiuppano e musica live con una cover band dei Nomadi.

GIOVEDI' 21 SETTEMBRE - ore 20.30 - Palazzo Colere: Inaugurazione dell'Archivio Fotografico di Chiuppano - Proiezione no stop di foto storiche e buffet gratuito - A cura di Infochiuppano.it e Pro Loco Chiuppano.

VENERDI' 22 SETTEMBRE - ore 20.30 - Piazza dei Terzi: "Colpiscimi di Felicità Tour" con il cantante Luca Bassanese & Piccola Orchestra Popolare (Musica Folk-Pop) - Presente uno stand gastronomico con "panini onti" e bibite - Evento organizzato da Pro Loco Chiuppano e Infochiuppano.it.

SABATO 23 SETTEMBRE - ore 20.30 - Campetto Polivalente: 2° Festa del Crauto - Menù: "Jota" (zuppa di crauti) - Crauti con "cudisin e luganega" - Polenta e Patate Fritte - Sponsor dell'evento: Zuccato + Premiazione Concorso Zappa d'Oro + Musica Live con il complesso "Rockpuntoit".

DOMENICA 24 SETTEMBRE - SAGRA DI SAN MICHELE ARCANGELO

ore 9 - Partenza dalla Chiesa in Piazza dei Terzi: "Passeggiata sulle Bregonze" a cura di Pro Loco Chiuppano e Gruppo Alpini Chiuppano (in caso di maltempo l'escursione sarà annullata)

ore 18 - Auditorium Chiuppano: "Gran Concerto di San Michele", diretto dal Maestro Cristian Tedesco

ore 18.30 - Campetto Polivalente: "5° Pesse in Piazza" con degustazione di fritture di pesce, birre e spritz nello stand gastronomico

ore 21 - Campetto Polivalente: Estrazione della Tombola con premio finale di 500 euro.

MERCOLEDI' 27 SETTEMBRE - ore 20.30 - Palazzo Colere: Presentazione del libro "Tom, Gianni e Nora...e Tanti Ancora" di Massimo Carollo con interventi della "Cooperativa Abilè" di Schio.

GIOVEDI' 28 SETTEMBRE - ore 20.30 - Palazzo Colere: "Le Dinamiche Relazionali e psicologiche nelle vicende di coppia" - Le Differenze Comunicazionali tra uomo e donna - Saper ascoltare - Le Relazioni Disfunzionali - A cura della psicologa e psicoterapeuta Isabella De Toni - Incontro su iscrizione - Prenotazioni: 0445.3688893 - assopsiche@virgilio.it

SABATO 30 SETTEMBRE

ore 15 - Piazza San Daniele: Tradizionale Transumanza Malga Carriola "Dalla Marescialla"

ore 16.45 - Palazzo Colere: Conferenza "L'Importanza del Movimento, dell'Attività Fisica, dell'Aiuto Fisioterapico e Relazionale nella Malattie Reumatiche" con l'intervento della Dottoressa Lucia Donnarumma, specialista in Reumatologia all'Ospedale di Cittadella (PD)

ore 18: Santa Messa Solenne con preghiera di affidamento a San Michele

DOMENICA 1 OTTOBRE

ore 15 - Ex Casello Ferroviario: Inaugurazione della nuova area

ore 16 - Palazzo Colere: Inaugurazione della nuova Aula Studio intitolata a Maria Lucia Faccin

GIOVEDI' 5 OTTOBRE - ore 20.30 - Palazzo Colere: "Strategie Assertive nelle Relazioni Interpersonali" - Dire di no, mantenendo positiva la relazione con gli altri - Formulare critiche efficaci - Difendersi dalla critiche - A cura della psicologa e psicoterapeuta Chiara Novello - Incontro su iscrizione - Prenotazioni: 0445.3688893 - assopsiche@virgilio.it

DOMENICA 15 OTTOBRE - ore 8.30 - Campetto Polivalente e Piazza Terzi: 3° Festa del Ringraziamento - Partenza dei mezzi agricoli dal campetto sportivo con sfilata per il centro del paese ed arrivo nella piazza centrale - A seguire Santa Messa con benedizione dei mezzi e "Pranzo Comunitario".

