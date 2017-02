"Sette Stagioni, uno Zaino e Tanta Provvidenza": incontro fotografico a Costabissara

Giovedì 2 marzo alle 20.30 la Pro Loco di Costabissara organizza l'incontro "Sette Stagioni, uno Zaino e Tanta Provvidenza: così ho attraversato l’Europa" sul libro di Francisco Sancho Fernandez insieme all'autore presso la sala conferenze del Centro Elisa Conte in via San Carlo. Il pellegrino spagnolo di origini vicentine ha percorso 13 mila chilometri con 31 cammini da Czestochowa a Roma, da Roma a Santiago, da Santiago a Frederickshavn, da Frederickshavn a Vicenza, attraversando dieci nazioni. Ha unito i più importanti luoghi di pellegrinaggio europei del medioevo come espressione della sua vita cristiana. L’8 di settembre 2015, in compagnia del fedele zaino è partito da Czestochowa con il sogno di unire tre fra più importanti luoghi di culto medievali: Roma, Santiago de Compostela e Trondheim in Norvegia. Durante l'itinearario ha raccolto numerose testimanianze e scattato un considerevole numero di fotografie. L'evento itinerante culminerà con una piccola mostra fotografica in un secondo cammino di condivisione per trasmettere questa profonda esperienza con emozioni e sentimenti. Ingresso libero.

