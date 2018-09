Sessione gratuita di biodanza al Centro Gaja

Musica, movimento ed espressione delle emozioni in gruppo: Biodanza Srt, una pedagogia in movimento per la felicità! Al via la 23a stagione di corsi settimanali al Centro Gaja, sede della Scuola di Biodanza Vicenza: ti invitiamo alla sessione di riapertura condotta da Giovanna Benatti, direttore della Scuola

MARTEDI' 11 SETTEMBRE alle ore 20,45..Vieni a sperimentare!

Biodanza, già praticata nel mondo da migliaia di persone, è adatta a tutti, uomini e donne di ogni età e condizione motoria, non richiede di saper danzare, ma il desiderio di aprirsi a più vitalità, gioia e armonia nella propria vita quotidiana. Biodanza, un'officina dei talenti in movimento, per contattare ed esprimere il tuo potenziale e riscattare l'arte della felicità nella tua vita. La sessione di riapertura corsi è gratuita per i nuovi partecipanti..passaparola ai tuoi amici! per aderire conferma subito la tua presenza all'Infoline Gaja 338-8992362 320-6895911 www.biodanzacentrogaja.com