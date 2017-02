"Serata Tirolese": gnocchetti "spatzle" alla Trattoria Caissa di Marostica

Venerdì 24 febbraio alle 20 la Trattoria Caissa di Marostica in corso Mazzini 104 organizza la "Serata Tirolese" per una cena tipica con menù di portate con ricette dal Tirolo (antipasto, primo, secondo con contorno e dessert). Costo: 28 euro a persona tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 0424.472393 - info@trattoriacaissa.it.

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Carne salada trentina su misticanza

PRIMO PIATTO: Gnocchetti tirolesi "Spatzle" con panna e speck

SECONDO PIATTO: Stinco stufato alla birra cruda con patate caserecce

DESSERT: Strudel di mele

