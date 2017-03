"Serata Primi Piatti" dedicata alle donne al Ristorante Da Manfron di Sovizzo

Sabato 11 marzo alle 20 il Ristorante Da Manfron di Sovizzo in via Alfieri 44/46 propone la cena a tema "Serata Primi Piatti" con 6 assaggi di primi e il dessert con la "Torta Mimosa" per festeggiare le donne presenti. Costo: 15 euro a persona (escluse le bevande). Per informazioni e prenotazioni: 0444.551960 - info@ristorantemanfron.com.

