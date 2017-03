Serata Guinness con stinco alla birra alla Birreria N. 1 di Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo alle 20 la Birreria N.1 di Vicenza in Strada Statale del Pasubio 498 (a lato della strada statale che collega Vicenza a Schio, Thiene e Bassano) presenta la "Serata Guinness", dedicata alla stout di Dublino (4,3% di volume alcolico). Altre birre in dotazione per veri intenditori: "paulaner", "fustenberg pils", "hacker pschorr", Johann Auer Dunkle Weiße. Menù: bruschette, panini, snack, toast, toscani, insalatone, primi piatti, taglieri, antipasti e tagliate/entrecotè, goulasch, stinco alla birra, canederli in brodo, wurstel. Gastronomia: eccezionali serate a tema, serate con menù birrario, in cui spiccano antipasti di pesce con birre bianche, stinco di vitello alla Einbecker e sorbetto alla kriek lambic. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Menù stinco + birra media: 10 euro. Infoline per prenotazioni: 0444.980676 - info@birrerian1.it.

ELENCO CIBO E VINO