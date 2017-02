"Serata della Selvaggina": specialità tradizionali alla Trattoria Nogareo di Valdagno

Venerdì 10 marzo alle 20 la Trattoria Nogareo di Valdagno in via Nogareo 11 organizza la cena "Serata della Selvaggina" con numerose specialità di cacciagione selvatica tra le specie volatili e terrestri, come il fagiano, la quaglia, la lepre, il coniglio, il cinghiale e il capriolo, oltre ai contorni classici di polenta, radicchio e funghi. In alternativa si potranno scegliere i primi, come gli gnocchi alla Fioreta. La Trattoria Nogareo è un ristorante tipico veneto con cucina tradizionale vicentina e ricette di altri tempi, realizzate utilizzando solo prodotti locali De.Co., freschi e stagionali oltre a piatti moderni e rivisitati. Menù in fase di definizione. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni prezzi e prenotazioni: 0445.401890 - info@trattorianogareo.it.

ELENCO RISTORANTI